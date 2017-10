CFP considera “prováveis” as previsões do Governo do défice e crescimento do PIB para 2018

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulgou nesta madrugada de sábado, depois do Governo ter apresentado publicamente a Proposta de Orçamento de Estado para 2018, o parecer relativo às previsões macroeconómicas subjacentes.

“Considera-se, com base na informação disponível para a conjuntura nacional e internacional mais

atual, que estas previsões se enquadram num cenário mais provável para a economia portuguesa”, diz a instituição liderada por Teodora Cardoso.

Isto é, o Conselho das Finanças Públicas considerou hoje que as previsões do Governo que apontam para um défice orçamental de 1% do PIB e um crescimento económico de 2,2% no próximo ano são um “cenário provável”.

“O CFP continua a assinalar a vantagem de os cenários macroeconómicos subjacentes aos diferentes documentos de programação orçamental serem elaborados para o médio prazo, de modo a tornar exequível a avaliação dos efeitos a prazo das políticas adotadas e a sua sustentabilidade”, refere o comunicado do organismo independente.

As projeções orçamentais subjacentes aos documentos de programação orçamental baseiam-se em regra no cenário macroeconómico mais provável ou num cenário mais prudente.

O cenário macroeconómico da Proposta de OE/2018 prevê “um crescimento robusto para economia nacional no horizonte de previsão, revendo em alta as previsões subjacentes ao Programa de Estabilidade/2017-2021”, diz o CFP. O Governo melhorou as estimativas deste ano (2017), prevendo um crescimento económico de 2,6% e um défice orçamental de 1,4%. No Programa de Estabilidade divulgado em abril, o Governo previa um crescimento da economia de 1,8% este ano e de 1,9% em 2018. Já no que diz respeito ao défice orçamental, o Ministério das Finanças estimava, na mesma altura, que totalizasse 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano e 1% no próximo – previsão que se mantém para 2018.

Macroeconomia em 2017

No atual cenário, o Ministério das Finanças prevê que 2017 se caraterize por uma aceleração substancial do crescimento do PIB, com a taxa de variação real (2,6%) a aumentar 1,1 p.p. face a 2016. A procura interna constitui o motor desta aceleração, aumentando o seu contributo em 1,1 p.p. face ao valor registado em 2016 (1,6 p.p.). Esta evolução alicerça-se sobretudo na aceleração expressiva da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) – investimento público -, cuja taxa de variação real passa de 1,6% em 2016 para 7,7% em 2017, ainda que beneficie também de uma ligeira aceleração do crescimento do consumo privado (de 2,1% para 2,2%). Em contrapartida, o Governo antecipa que no que respeita ao consumo público o crescimento real de 0,6% em 2016 dê lugar a uma ligeira contração (-0,2%) em 2017. As exportações líquidas mantêm o contributo negativo já registado em 2016 (-0,1 p.p.), prevendo-se acelerações de magnitude semelhante nas exportações (de 4,1% para 8,3%) e nas importações (de 4,1% para 8,0%).

Macroeconomia em 2018

Para 2018 o Ministério das Finanças prevê um abrandamento da economia, antecipando um crescimento do PIB real de 2,2%. O comportamento da procura interna é, uma vez mais, o fator determinante nesta evolução, prevendo o Governo uma diminuição de 0,5 p.p. no contributo da procura interna face a 2017 (2,2 p.p. em 2018). Esta diminuição reflete a desaceleração da FBCF – investimento público – e do consumo privado, cujas taxas de variação abrandam para 5,9% e 1,9%, respetivamente, e também o aprofundamento da contração no consumo público, passando a taxa de variação para -0,6% em 2018. De acordo com o atual cenário, em 2018 o contributo da procura externa para a variação real do PIB é nulo, traduzindo um aumento de 0,1 p.p. face a 2017.

Tal como no primeiro ano do exercício de previsão, o Ministério de Mário Centeno antecipa em 2018 evoluções semelhantes para a taxa de variação real das exportações e das importações, esperando uma desaceleração de 8,3% para 5,4% no caso das exportações, e uma desaceleração de 8,0% para 5,2% no caso das importações.

Inflação

No que respeita à evolução dos preços, o Governo antecipa uma estabilização do deflator do PIB,

mantendo-se o ritmo de crescimento próximo do registado em 2016 (1,4%). Sendo que o deflator do PIB é aquilo que serve para descontar a inflação ao crescimento do PIB nominal. Ou seja, é o PIB nominal/PIB real, o que se traduz numa forma alternativa de cálculo da inflação.

“Em 2017, este comportamento reflete essencialmente a conjugação de acelerações do crescimento nos deflatores do consumo privado (de 1,0% para 1,3%), FBCF (de 0,2% para 1,2%) e exportações

(de -2,2% para 3,3%) com um aumento substancial na taxa de variação do deflator das importações

(de -3,1% para 3,9%)”, diz documento das previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de Orçamento do Estado 2018.

Em 2018, o comportamento do deflator do PIB reflete essencialmente o equilíbrio entre o efeito dos abrandamentos previstos para o deflator do consumo público (de 1,6% para 1,2%) e exportações (de 3,3% para 1,0%) e o efeito do abrandamento do deflator das importações (de 3,9% para 1,0%). A evolução do deflator do consumo privado apresenta uma evolução globalmente coerente com a prevista para o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), o qual acelera de modo mais expressivo em 2017 para 1,2%.

O atual cenário do Ministério das Finanças contempla variações nominais do PIB de 3,9% em 2017 e 3,6% em 2018. Em 2017, a aceleração do crescimento do PIB nominal (face a 3,0% em 2016) resulta da forte aceleração do PIB em termos reais, dado o crescimento marginalmente inferior previsto para o deflator (-0,1 p.p. que em 2016). Em 2018, a desaceleração do PIB nominal é igualmente determinada pelo comportamento do PIB em termos reais (desaceleração de 2,6% para 2,2%), dado que o deflator exibe um pequeno aumento (+0,1 p.p. que em 2017).

Mercado de trabalho

O OE/2018 perspetiva uma evolução globalmente positiva para o mercado de trabalho, antecipando uma diminuição da taxa de desemprego. De acordo com o atual cenário, a taxa de desemprego deverá diminuir 1,9 p.p. em 2017, fixando-se em 9,2%, reduzindo-se depois para 8,6% em 2018.

O perfil do emprego é consistente com esta evolução, antevendo o Ministério uma aceleração do crescimento do emprego para 2,7% em 2017, seguida de um abrandamento para 0,9% em 2018.

A remuneração média por trabalhador em termos nominais deverá aumentar 1,7% em 2017, abrandando face ao ano anterior (crescimento de 2,1%), reduzindo-se o diferencial face à taxa de variação da produtividade aparente do trabalho, a qual volta a apresentar um valor ligeiramente negativo (-0,1%).

Para 2018 o atual cenário prevê uma aceleração do crescimento da remuneração média por trabalhador em termos nominais (para 2,3%), sendo esta acompanhada de uma aceleração expressiva no crescimento da produtividade para 1,2%.

O cenário macroeconómico apresentado antevê a estabilização dos indicadores relativos ao setor externo. Em 2017 a capacidade líquida de financiamento da economia exibe uma ligeira diminuição para 0,8% do PIB, retornando em 2018 ao valor registado em 2016 (1,0%). Esta evolução é essencialmente determinada pelos saldos da balança corrente, nomeadamente da balança de rendimentos primários e transferências, os quais se deterioram ligeiramente em 2017 (para -0,1% do PIB e -1,0% do PIB, respetivamente) e recuperam em 2018 para valores iguais aos registados em 2016.

Em 2017 a balança de bens e serviços permanece inalterada face a 2016 (0,9% do PIB), exibindo um pequeno incremento para 1,0% em 2018.

O saldo da balança de capital permanece constante em 0,9% do PIB em todo o horizonte de previsão.

O cenário subjacente à Proposta de Orçamento aponta para uma aceleração continuada do PIB potencial, antevendo o Governo que a taxa de variação do PIB potencial acelere para 1,3% em 2017 e 1,6% em 2018. O hiato do produto exibe igualmente uma evolução gradual, tornando-se positivo (0,4% do PIB potencial em 2017 e 1,0% em 2018), depois de ter atingido -0,9% em 2016.

O Ministério das Finanças prevê ainda uma aceleração significativa da procura externa para um crescimento de 4,9% em 2017 (+2,9 p.p. que em 2016), implicando uma melhoria do contexto que enquadra as exportações portuguesas, seguida de um abrandamento em 2018 para 4,0%.

Para a taxa de juro de curto prazo (Euribor a três meses) o atual cenário prevê a manutenção de um valor negativo (-0,3%) em todo o período em análise.

A apreciação prevista para a taxa de câmbio do euro face ao dólar, avançando de 1,11 em 2016 para 1,18 em 2018, exerce potencialmente um efeito adverso sobre as exportações nacionais, mas atenua os efeitos negativos do aumento previsto para o preço do petróleo nos mercados internacionais,

antecipando o Governo que o preço médio do barril de Brent aumente para 53,5 dólares em 2017 e

54,8 dólares em 2018.