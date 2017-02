O céu dá espetáculo esta sexta-feira: vem aí um eclipse, um cometa e uma lua de neve

Sexta-feira vai ser uma noite cheia de motivos para olhar para o céu. A lua cheia de fevereiro vai acontecer amanhã à noite e é uma lua especial, conhecida como lua de neve. Este mês é mais propício à queda de neve e, por isso, o fenómeno foi apelidado assim pelos agricultores, segundo a imprensa internacional.

Para além da lua especial, também vai acontecer um eclipse lunar parcial na sexta-feira. Apesar de subtil, o eclipse poderá ser visto em Portugal entre as 22h34 e as 2h53, sendo que o pico máximo vai acontecer às 0h43.

Mas não é só. Ainda vai acontecer um terceiro fenómeno esta sexta-feira à noite: o cometa 45P vai aproximar-se no planeta Terra e passar pela constelação Hércules. Na madrugada de sábado, poderá ser vista uma luz esverdeada com uma cauda a passar no céu.