Corona lança repto a Trump: “Desfronteriza-te, a América já é grande”

A marca de cerveja Corona veio a público mostrar o seu descontentamento com as ações e palavras do novo presidente norte-americano Donald Trump.

“Vamos tornar a América grande outra vez” foi um dos motes de campanha do então candidato republicano, mas “a América já e grande”, sustenta o vídeo publicitário da fabricante de cerveja.

Igualdade, união, diversidade são adjetivos utilizados pela marca para descrever a América, aproveitando ainda para apelar ao líder republicano que não construa muros nem fronteiras entre os países.