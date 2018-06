Cerca de 8% dos alunos da região de Pedrógão Grande com sinais de stress pós-traumático

Cerca de 8% dos alunos entre os 6 e os 18 anos da região afetada pelo grande incêndio de Pedrógão Grande apresentam sintomas de stress pós-traumático, revela um estudo feito no território a mais de 1.700 crianças.

Das 252 crianças com sintomas de perturbação psicológica na sequência do grande incêndio de junho de 2017, 139 apresentam sinais de stress pós-traumático, o que representa cerca de 8% do universo global das crianças entrevistadas, revela o rastreio realizado no âmbito do “Pinhal do Futuro”.

O projeto é desenvolvido pela EPIS – Associação Empresários Pela Inclusão Social, em parceria com o Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) da Universidade de Coimbra.