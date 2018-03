Cerca de 4,6 mil afetados pelos incêndios continuam sem telecomunicações

Há ainda 4,6 mil pessoas que foram afetadas pelos incêndios do ano passado e que continuam sem acesso a serviços de telecomunicações, na grande maioria clientes da MEO. Os dados foram comunicados pela ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, que sublinhou a importância e a máxima prioridade no restabelecimento dos serviços de comunicações a estas populações.

“Na sequência das reclamações recebidas e dos contactos efetuados com essas populações, com as juntas de freguesia das áreas ardidas e com os operadores de telecomunicações, foi possível concluir que ainda existem cerca de 4,6 mil clientes sem serviço de telecomunicações restabelecido”, explicou a ANACOM, em comunicado.

“Desses clientes sem serviço restabelecido, 99% são clientes da MEO e os restantes são clientes da NOS e Vodafone que tinham o respetivo serviço suportado no operador grossista MEO”, apontou.