Cerca de 125 mil portugueses aderiram ao programa “Qualifica” no ano passado

Cerca de 200 mil portugueses aderiram, nos últimos 18 meses, ao programa “Qualifica”, que veio substituir o anterior “Novas Oportunidades”. O programa tem como objetivo dar equivalências de graus escolares às competências adquiridas ao longo da vida e, de acordo com o Governo, quem participa nestes programa tem mais probabilidades de retomar a formação profissional.

Desde que começou o ano, foram registadas quase 70 mil inscrições no programa “Qualifica”. No ano passado, o programa contabilizou um total de 125 mil inscrições.

“O programa não se destina apenas a reconhecer as competências que as pessoas adquiriram no mercado de trabalho, tem também uma componente de formação obrigatória, o que significa que quem participa tem, além desta validação das competências, também uma dimensão de formação, de mais-valia para o seu percurso”, afirmou o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.