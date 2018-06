Cerca de 1.500 magistrados do Ministério Público não receberam salário nem subsídio de férias

Todos os magistrados do Ministério Publico e dos Tribunais Administrativos e Fiscais não receberam o salário deste mês, que inclui o subsídio de férias, na manhã desta quarta-feira, 21 de junho, dia em que por norma são efetuados estes pagamentos. A Direção-Geral de Administração da Justiça (DGAJ) aponta “falha informática” no processamento e garante que ainda hoje será resolvido o problema que afetou cerca de 1.500 magistrados.

“É uma situação inédita. Não me lembro de isto alguma vez ter acontecido. O Ministério da Justiça não consegue resolver os problemas essenciais. Não saem estatutos, não saem grandes reformas, mas esperamos pelo menos que o salário seja pago pontualmente e que sejam assegurados os direitos mais básicos dos trabalhadores”, afirmou ao Jornal Económico o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, responsabiliza o Ministério da Justiça por este erro.

Segundo este responsável, a DGAJ enviou ao início da tarde um comunicado a todos os procuradores coordenadores de comarca, a dar conta da “falha informática” no processamento dos salários do mês de Junho e a assegurar que o problema “será resolvido ainda hoje”.