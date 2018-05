Cepsa reforça negócio em Portugal com abastecimento à aviação

A petrolífera Cepsa está a reforçar o negócio em Portugal e pretende aumentar a quota de mercado em 1%. Um das novidades, que vai avançar ainda este ano, será o abastecimento de companhias aéreas no aeroporto de Lisboa, segundou explicou o presidente da Cepsa em Portugal, Álvaro Díaz Bild, esta terça-feira.

“Vamos começar a abastecer combustível de aviação a companhias aéreas no aeroporto de Lisboa”, afirmou Diáz Bild, à margem da apresentação do Cepsa Energy Outlook.

A empresa espanhola está ainda em negociações com as transportadores em relação ao funcionamento do abastecimento. No entanto, deverão ficar ficar decididos “ao longo de 2018” os parâmetros para a entrada no sistema de abastecimento de combustível no aeroporto da capital, que é gerido pelo Grupo Operacional de Combustíveis.