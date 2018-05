Cepsa espera que procura energética caia para metade do ritmo dos últimos 15 anos

A procura global por energia deverá crescer a metade do ritmo a que aumentou nos últimos 15 anos, de acordo com a estimativa do Cepsa Energy Outlook – Mapa Energético 2030, apresentado esta terça-feira, em Lisboa. Os ganhos de eficiência energética e a rápida emergência da tecnologia no setor serão os principais fatores disruptivos no mercado, na próxima década.

“A procura global por energia crescerá a metade do ritmo do período dos anteriores 15 anos à medida que a eficiência melhora”, explica o outlook. “O mix energético global continuará a ser dominado por fontes fósseis, embora a participação seja reduzida pelo ritmo de crescimento das fontes renováveis”.

O aumento populacional, acompanhado de alterações sociais como a emergência da classe média na China, irá determinar a procura e afetar a cadeia produtiva. As melhorias na eficiência serão, no entanto, um travão ao crescimento, o que representa múltiplos desafios como fornecimento de mais energia, maior sustentabilidade e um consumo mais inteligente, segundo a empresa.