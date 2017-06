CEOs da Amazon, da Apple e outros executivos vão reunir-se na Casa Branca

Os líderes das maiores empresas de tecnologia vão visitar a Casa Branca no final deste mês para uma reunião com o presidente Donald Trump e com um grupo de funcionários da Casa Branca destacados para modernizar os serviços governamentais, avança a Bloomberg.

No entanto, muitos dos gurus da tecnologia assumiram publicamente uma posição de desagrado com a decisão de Trump no Acordo de Paris.

A reunião do Conselho Americano de Tecnologia tem na agenda uma reunião marcada com os CEO das maiores empresas do mundo. A seguir haverá sessões sobre alguns temas específicos, como vendas de tecnologia para as agências governamentais. O Conselho é composto por funcionários do governo, como o diretor de tecnologia dos EUA, e é liderado por Jared Kushner, genro do presidente.