CEO da PHC: “Software diferencia as empresas da concorrência”

De sweatshirt preta e calças de ganga subiram ao palco da conferência anual da PHC Software os principais porta-vozes da empresa. Ricardo Parreira, CEO da tecnológica, e Cláudia Raposo, COO, intervieram na abertura da “Open Minds”, em Santa Maria da Feira, onde se focaram na importância do gestor moderno.

“O maior obstáculo é o gestor que adora o Excel, que mantém a equipa agarrada ao passado, que diz ‘as pessoas da equipa são para trabalhar e não para conversar’, que usa o software porque é obrigado a isso”, disse o presidente da PHC Software, envergando o logo da empresa com informalidade.

A empresa de software de gestão reuniu os colaboradores e os seus stakeholders num evento no qual estará a apresentar a nova geração de ERP – um sistema de gestão empresarial – e as mais recentes funcionalidades do “drive fx”, um software de gestão da PHC, esta quinta-feira, 15 de março.