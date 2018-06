CEO da Minty Square: “Indústria da moda não pode estar dependente de grandes grupos de fast fashion”

João Figueiredo fundou a startup de moda Minty Square com o objetivo de centralizar designers e marcas de moda nacionais e internacionais através da Internet. Cerca de três anos depois, em entrevista ao Jornal Económico, lembra que Portugal ainda tem passos a dar nesta indústria – que não chega a todos.

“Fora do âmbito dos festivais de moda, muitas coleções só estão disponíveis nos ateliês ou demoram muito tempo a chegar ao consumidor (…). A indústria não pode estar dependente dos grandes grupos de fast fashion, é necessário promover uma moda consciente e que eduque o consumidor”, afirmou o CEO.

O fundador da plataforma de e-commerce considera que o ‘made in Portugal’ está a crescer a nível internacional, mas a moda ainda precisa de se afirmar além-fronteiras, pelo que criou uma solução que permitisse às ‘vítimas da moda’ aceder a coleções rapidamente e, em muitos casos, ter acesso privilegiado a peças que só estariam disponíveis seis meses depois.

“Temos uma indústria [da moda] fortíssima com as melhores matérias-primas e um know-how desenvolvido ao longo de várias décadas, aliado à criatividade e ao talento. (…) Temos criadores consagrados já com algum renome, mas também muitos novos talentos emergentes que sentem dificuldade em divulgar as suas peças junto do cliente final”, confessa o diretor executivo da Minty Square, que agrega peças de criadores como Katty Xiomara e Luís Carvalho.

A conquista da primeira ronda de investimento de um milhão de euros através de uma empresa de publicidade online em 2016 foi um dos momentos mais marcantes para a empresa, pois permitiu reforçar a equipa e impulsionar o processo de internacionalização. No entanto, quando João Figueiredo e Ana Cravo criaram a plataforma, em 2015, utilizaram capitais próprios e contaram com o apoio do Passaporte para o Empreendedorismo, do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação. As próximas metas passam por continuar a construir um portfólio neste mercado business-to-business, apostar em Espanha e consolidar os mercados nos quais estão presentes, sobretudo o alemão [responsável por cerca de 35% das vendas da empresa].