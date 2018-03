CEO da Euronext Lisbon: “Há poucos capitalistas e pouca poupança em Portugal”

Está na presidência da Euronext Lisbon há um ano. Qual é o balanço que faz?

O balanço é positivo, sem dúvida. As minhas responsabilidades em Portugal são três coisas, porque há três entidades do grupo Euronext em Portugal: A Euronext Lisbon, que é a bolsa, que é obviamente aquela que tem mais visibilidade; a Interbolsa, que é a central de valores mobiliários, onde estão depositados todos os títulos, estejam cotados em bolsa ou não e que faz tudo o que se chama corporate action, portanto pagamentos de dividendos, de juros, a liquidação financeira quando há transações. Por acaso, a Interbolsa até é maior do que a Euronext Lisbon, tanto em número pessoas como em receitas, porque estão lá todos os títulos, incluindo os que não estão cotados em bolsa. E depois a Euronext Technologies, no Porto, que também esta semana fez um ano. Depois tenho outra atividade que é a presença no board da Euronext Global. A bolsa, a Euronext Lisbon em Portugal, teve um bom ano. Embora não tenha havido Initial Public Offerings (IPO) em 2017, foi um ano de grandes aumentos de capital. Tivemos a REN, o BCP, o Santander. Portanto em termos de volume de aumentos de capital em bolsa foi um dos melhores anos de todos, foi o melhor dos últimos três ou quatro e foi um bom ano nessa matéria.

Qual é o outlook para 2018 e 2019?