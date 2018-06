Centros Comunitários do Funchal levaram 28 utentes ao Cortejo das Sanjoaninas dos Açores

Os Centros Comunitários do Funchal levaram 28 utentes a desfilar no Cortejo das Sanjoaninas dos Açores nas Marchas Populares de São João, que se realizaram na Angra do Heroísmo. O objetivo desta iniciativa passou por promover uma maior inclusão social.

A vereadora, Madalena Nunes, destacou que iniciativas deste género são um exemplo de inclusão social referindo que para além do investimento que tem sido feito nos bairros sociais este faz parte também de todo “um trabalho pedagógico e social na área da literacia financeira, da gestão alimentar, da empregabilidade, da educação formal e não formal, e da criação de oportunidades como estas”.

A iniciativa permitiu também a vários utentes destes centros comunitários “viajar pela primeira vez de avião”. Madalena Nunes destacou ainda o trabalho realizados pelos 28 utentes, de sete centros comunitários do município, ao longo do ano “na elaboração dos próprios fatos, das músicas e das coreografias e que demonstraram um grande orgulho por virem representar a sua cidade a um arquipélago irmão”.