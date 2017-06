Centro empresarial da Lionesa investe 100 milhões de euros

O projeto de expansão da Lionesa – centro empresarial situado e, Leça doo Bailio e inaugurado em 2002, prevê um investimento da ordem dos 100 milhões de euros com o objetivo do aumento da área bruta locável. O projeto, de grande arrojo arquitetónico – da autoria do arquiteto António Leitão Barbosa – prevê o aumento da atual área bruta locável (ABL) para mais de 100 mil metros quadrados até 2025.

Segundo os responsáveis do projeto, a expansão arranca já em 2017, “com o setor do desporto e lazer a inaugurar uma zona desportiva que incluirá oito campos de ‘padel’, um campo de ténis e dois campos de futebol. Esta área incluirá ainda um corredor verde, projeto municipal, que fará a ligação entre a Lionesa e a zona costeira em Leça da Palmeira”.

Nos próximos anos iniciam-se as obras que definem os novos edifícios do centro empresarial. “Estes novos edifícios, da autoria de diferentes arquitetos, aportam uma nova identidade para o centro empresarial, sempre em harmonia com a envolvente. No que respeita à funcionalidade, nos novos edifícios estão incluídos um hotel, residências empresariais/universitárias e uma área dedicada ao empreendedorismo, bem como novas áreas de restauração, serviços e comércio que irão dinamizar o dia-a-dia da Lionesa”.