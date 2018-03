Centro de Recuperaçção de Aves da Madeira avança até ao final do ano

O Executivo madeirense vai instalar até ao final deste ano um Centro de Recuperação de Aves da Madeira no Jardim Botânico, no Funchal.

O projeto está em fase de elaboração e direcciona-se para a conservação de aves, em especial de dez espécies protegidas da Madeira. Entre elas, a freira da Madeira, o bugio, o calcamar e a alma-negra.

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais iniciou, ontem, um workshop no âmbito do projeto comunitário LUMINAVES, destinado à conservação de aves marinhas.