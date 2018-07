Centro de negócios em Lisboa procura empreendedores e promete ajudá-los

O centro de negócios “Lisboa Biz” está a receber candidaturas de startups, microempresas e empreendedores com uma ideia de negócio que queiram aderir ao seu programa de incubação, o Startup Biz.

Trata-se de uma incubadora com o objetivo de apoiar empresas com elevado potencial de crescimento, desde a criação e financiamento do negócio, aluguer de salas de trabalho, de salas de reuniões e de formação, apoio administrativo, contabilístico e jurídico.

“Continuamos a aceitar candidaturas de startups que queiram potenciar os seus negócios, mas a oferta é tanta que nem sempre os empreendedores estão alerta para este tipo de apoios. As sinergias que criámos nestes últimos quatro anos permitem-nos apoiar o ecossistema empresarial português a desenvolver-se”, afirma Artur Salada Ferreira, administrador do Lisboa Biz.