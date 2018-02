Centeno: “Se não tivermos paciência, não podemos pensar a longo prazo”

Dois meses depois de ter assumido funções como presidente do Eurogrupo, Mário Centeno diz não ter dúvidas que o crescimento económico é o presente, mas também o futuro da zona euro. No último dia de conferência Economia Viva, na Universidade Nova de Lisboa, o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo afirmou que são, no entanto, necessárias reformas no bloco.

“A economia da zona euro cresce há 19 trimestres consecutivos, o que são quase cinco anos”, disse Mário Centeno, acrescentando que até o país mais afetado pela crise, a Grécia está a recuperar. No entanto, sublinhou que “precisamos de reformas, de procura, de oferta e de paciência”.

Num debate com o economista e investigador da Bruegel, André Sapir, sobre o futuro europeu, o ministro afirmou que “se não tivermos paciência, nunca poderemos pensar a longo-prazo”.