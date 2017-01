Centeno presta contas ao Eurogrupo

Embora a situação grega esteja no topo do encontro do Eurogrupo, os resultados da última missão de supervisão pós-programa a Irlanda e Portugal também serão alvo de discussão. Ambas as missões tiveram lugar entre novembro e dezembro do ano passado.

“O objetivo da supervisão pós-programa é verificar se existem alguns riscos que possam comprometer a capacidade do Estado-Membro para reembolsar os empréstimos recebidos ao abrigo de um programa de assistência financeira”, refere a nota da reunião.

Mário Centeno leva como principal argumento a redução do défice no ano passado, que terá ficado num valor inferior a 2,3%. As melhorias no mercado de trabalho têm também sido destacadas pelo governo e Centeno usará este argumento para sustentar que as opções económicas do Governo estão no caminho no certo.

Contudo, o ministro deverá também ser confrontado com as evoluções menos positivas da economia. Ontem, depois de uma reunião preparatória do Eurogrupo, uma fonte não identificada de Bruxelas disse à Bloomberg que as autoridades europeias estão preocupadas com a subida dos juros da dívida pública e com sistema bancário português – a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e a venda do Novo Banco deverão estar à cabeça.

No relatório da última avaliação pós-programa, os problemas financeiros da banca foram precisamente um dos pontos levantados. “Apesar de alguns desenvolvimentos positivos, a retoma continua a ser travada por níveis elevados de endividamento nos setores privado e público, por um nível de crédito malparado elevado e por rigidez no mercado de produtos e no mercado de trabalho”, assinalavam os técnicos da missão conjunta da Comissão Europeia, do BCE e do FMI.

As instituições credoras lembravam ainda que “continuam a ser necessários esforços continuados a fim de garantir a sustentabilidade da redução da dívida” e alertavam para a necessidade de “uma política orçamental prudente e a realização de reformas ambiciosas que promovam o crescimento”.