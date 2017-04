Centeno na presidência do Eurogrupo “seria ainda mais útil a Portugal”, defende Assis

O eurodeputado do Partido Socialista Francisco Assis defendeu, em declarações à TSF, que seria uma mais-valia o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter aceite o convite para liderar o Eurogrupo.

O socialista argumentou que Centeno “é útil em Portugal e seria muito útil na Europa e sendo muito útil na Europa seria ainda mais útil a Portugal” e que vislumbra “vantagens na ascensão de uma personalidade como Mário Centeno à presidência do Eurogrupo”.

Francisco Assis salientou que o exercício do cargo não entrava em confronto com o desempenho das atuais funções. “Não ponho em nada, em causa, a sua capacidade de atuação como ministro das Finanças em Portugal, pelo contrário vai reforçar até tudo isso e poderá até contribuir para algumas alterações que devem ser feitas na Europa e que só podem ser feitas como sempre tenho dito pelo consenso entre os dois maiores partidos políticos europeus”, disse à TSF.

Mário Centeno foi sondado para suceder ao actual presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Contudo, o primeiro-ministro António Costa indicou esta terça-feira que “não é prioridade” e que o país necessita de margem de atuação política no cenário europeu.

“Nesta fase, é útil que o ministro das Finanças de Portugal tenha uma margem de liberdade de movimentação maior no quadro do Eurogrupo. Quem tem a presidência possui uma limitação acrescida – ou deveria ter, embora esse não seja o caso atual [com o holandês Jeroem Dijsselbloem], porque tem de ser um fator de unidade entre todos os ministros das Finanças”, alegou o líder do executivo”, disse António Costa, em entrevista à Rádio Renascença, esta terça-feira.