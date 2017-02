Centeno: “O meu lugar está a disposição desde o dia em que iniciei funções”

Mário Centeno acaba de dizer que “o meu lugar está à disposição do senhor Primeiro-Ministro desde o dia em que iniciei funções”, numa conferência de imprensa em que explica que nunca houve acordo para alterar ou revogar o decreto-lei que obriga os detentores de cargos públicos a entregar as declarações ao Tribunal Constitucional. O ministro acaba por dizer que reiterou precisamente isso a António Costa. “Eu não pedi a minha demissão”, frisou.

O ministro das Finanças diz que nunca houve acordo para eliminar o dever de entrega de declarações de rendimentos e património, matéria prevista noutro diploma de 1983] que o ministro lembra que não foi alterado nem revogado. “Nunca neguei a existência de um acordo sobre a alteração do estatuto do gestor público, só que ele não envolvia a eliminação do dever de entrega das mencionadas declarações, matéria prevista noutro diploma não foi revogado ou alterado. Acordo do governo para alterar o estatuto de gestor publico claro que houve, acordo do governo para eliminar aquele dever não houve”, disse Centeno.

“Ao analisar todo este longuíssimo e complexo processo admito que possa não ter afastado do entendimento do Sr. Dr. António Domingues, por eventual erro de percepção mútuo, a ideia de que o acordo poderia cobrir, de alguma forma, a eliminação do dever de declaração ao Tribunal Constitucional”, admitiu no entanto Mário Centeno.