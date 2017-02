Centeno debaixo de fogo no Parlamento. Mais uma vez

O ministro das Finanças vai hoje à Assembleia da República para uma audição sobre a política geral do ministério e não deverá escapar a novas críticas da oposição sobre a polémica da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Sobre a política orçamental e económica, Mário Centeno deverá enfatizar que o défice ficou abaixo de 2,3%% e que esse caminho de contenção das contas públicas foi compatível com um crescimento de 1,4% no ano passado, acima da estimativa do Orçamento do Estado para 2017.

Mas PSD e CDS deverão aproveitar a audição para confrontar o ministro com os últimos desenvolvimentos da Caixa Geral de Depósitos, quando às garantias dadas por Centeno relativamente à entrega das declarações de rendimentos junto do Tribunal Constitucional.