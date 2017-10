Centeno: “OE conjuga crescimento económico e consolidação orçamental”

O Orçamento do Estado para 2018 apresentado esta sexta-feira pelo Governo sustenta o nível de crescimento visto nos últimos trimestres, afirmou o ministro das Finanças, Mário Centeno. O governante sublinhou o crescimento do investimento público e defendeu que irá continuar.

“Do ponto de financeiro, [o OE 2018] conjuga o crescimento económico com a consolidação orçamental, que permitiu ao país sair do PDE”, referiu o governante, em conferência de imprensa. “Este é um orçamento que sustenta os níveis de crescimento económico últimos trimestres e a rota de convergência com a União Europeia”.

Centeno afirmou que o próximo ano “será marcado pela forte dinâmica do investimento e da forte dinâmica das exportações” e acrescentou que “o investimento público que tem vindo a crescer de forma muito significativo vai continuar”.