Centeno delega em Mourinho Félix venda da CGD em Espanha e África do Sul

Saiu hoje em Diário da República a formalização da delegação e poderes no Secretário de Estado Adjunto e Finanças, Ricardo Mourinho Félix, para tratar das várias fases da venda dos bancos da CGD em Espanha e África do Sul.

“Ao abrigo do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 153/2017, de 28 de dezembro, subdelego no Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix, os meus poderes para, no âmbito da realização de cada um dos processos de alienação de participações sociais regulados pelo aludido diploma legal, definir o preço unitário de alienação das ações, proceder à seleção dos interessados que integram cada uma das fases do processo”.

O Diário da República revela que o Ministro das Finanças delega também em Mourinho Félix a aprovação “das minutas dos instrumentos jurídicos a que se refere o n.º 3 do artigo 4.º do mesmo diploma legal, determinar quaisquer outras condições acessórias que se afigurem convenientes e ainda para praticar os atos de execução que se revelem necessários à concretização de cada uma das operações de venda, bem como para determinar o período em que decorre a segunda fase do processo de alienação e a sua eventual prorrogação”. No passado dia 14 de junho o Governo aprovou em Conselho de Ministros a passagem à fase das propostas vinculativas os candidatos à compra do Banco Caixa Geral em Espanha e do banco da África do Sul, Mercantile Bank.