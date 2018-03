Centeno deixa aviso: “Próxima crise vai ser pior se não consolidarmos o euro”

A consolidação da moeda única é fundamental para que os países do bloco se preparem para as próximas crises económicas e financeiras, segundo Mário Centeno. O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo defendeu, esta quinta-feira, que, apesar dos avanços desde a crise, ainda há vários passos a dar.

“O euro é um assunto inacabado. Se não o consolidarmos, a próxima crise vai ser pior”, afirmou Centeno, numa conversa com os cidadãos sobre a União Económica e Monetária, ao lado de Valdis Dombrovskis, no ISEG – Lisbon School of Economics and Management, moderada pelo Jornal de Negócios.

Na faculdade onde estudou, o ministro das Finanças apontou os avanços na integração europeia desde a crise económica e financeira, incluindo o reforço da supervisão bancária.