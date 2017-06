Centeno: Corte de 35% na saúde “é mentira, uma invenção”

“Não existe nenhum corte de 35% na saúde”, disse hoje o ministro das Finanças, Mário Centeno, quando questionado em direto nas redes sociais, numa iniciativa que teve lugar hoje entre as 12h e as 13 horas no Facebook e no Twitter.

“Isso é uma mentira, uma invenção, não existe”, insistiu o ministro.

Segundo Mário Centeno, o que existe é “um conjunto de medidas na saúde de enorme responsabilidade orçamental, mas também da prestação do serviço público”.