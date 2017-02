“Uma centena de cidadãos impedidos de entrar nos EUA pediram nacionalidade portuguesa”?

Mais de uma centena de cidadãos provenientes da lista de países considerados “perigosos” por Donald Trump pediram nacionalidade portuguesa nos últimos três anos, ao abrigo da lei que permite a nacionalização de estrangeiros residentes em território português. Provenientes, na sua maioria do Irão, o número de requerimentos duplicou em 2016.

De acordo com dados do Instituto de Registos e Notariado, só o ano passado pediram nacionalidade portuguesa 56 cidadãos originários do Irão (32), Iraque (12), Líbia (1), Somália (6), Síria (3) e Iémen (2). Em relação a 2015, o número de requerimentos registados o ano passado duplicou, tendo-se registado uma prevalência de pedidos de cidadãos iranianos. No total dos três últimos anos foram contabilizados 108 pedidos de nacionalidade.

Entre os motivos mais apontados pelos candidatos foi a fixação de residência (41), o nascimento em território português (12), casamento ou união de facto com cidadãos portugueses (11), serem filhos de estrangeiros mas nascidos em Portugal (5), terem nascido no estrangeiro mas serem filhos de portugueses (1) e por declaração de vontade (4).