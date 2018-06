CEO da Closer: “Data Scientists são as novas estrelas do mercado”

A Closer é uma tecnológica portuguesa de Data Science especializada em Business Intelligence, Advanced Analytics e Artificial Intelligence, áreas que enfrentam carência de competências e recursos.

As escolas portuguesas formam jovens em número suficente para responder às necessidades do mercado?

Para as necessidades não. As necessidades e não falo só a nível nacional, mas também a nível europeu e mundial, são muito maiores do que os recursos que existem neste momento. Antes da Associação de Data Science, que recentemente ajudámos a criar, eu, individualmente, e alguns de nós participámos em várias iniciativas no sentido de tentar trazer pessoas para a tecnologia, como o Girls on IT.