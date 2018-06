CDU vai propor Completo Regional de Reforma de 65 euros mensais

Na discussão do Orçamento Rectificativo da Madeira a CDU vai propor um Completo Regional de Reforma de 65 euros mensais para os reformados e pensionistas que aufiram rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional.

“Vivemos numa região onde as baixas reformas e as baixas pensões são potenciadoras da pobreza e da exclusão social”, alertou o deputado Ricardo Lume. Tendo isto em conta a CDU quer valorizar as reformas e pensões tal como aconteceu na República.

O partido lembra que graças à sua intervenção na República foi possível “uma actualização extraordinária de pensões, que abrangerá 1,5 milhões de pensionistas”, que vai ocorrer já em agosto e ainda garantir que “já no mês de julho os reformados e pensionistas vão receber por inteiro o Subsídio de Férias”.