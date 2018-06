CDU quer “serviços máximos” para situações de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira

Para a CDU Madeira é necessário que nas horas seguintes à reposição da operacionalidade do aeroporto, depois de cancelamento de ligações aéreas, devido a condições meteorológicas, exista a implementação de serviços máximos, obrigando a companhias aéreas a alocarem meios extraordinários para situações extraordinárias.

Os serviços máximos, explica a CDU, têm o intuito de garantir que no regresso da operacionalidade do aeroporto se encontre uma “solução imediata” aos passageiros. Sendo assim as companhias aéreas estariam obrigadas a “uma mobilização extraordinária de meios logísticos” de modo a que a “situações extraordinárias” correspondessem “respostas extraordinárias”.

Nesse sentido a CDU apela ao executivo da Madeira que intervenha para que se “concretizem tais obrigações nas respostas extraordinárias” em situações de inoperacionalidade do aeroporto devido a condições meteorológicas.