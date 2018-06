CDU denuncia dualidade de critérios na atribuição do subsídio de insularidade no município do Funchal

O partido vai apresentar um projeto de resolução na reunião da Assembleia Municipal do Funchal de modo a que os funcionários das empresas municipais sejam abrangidos pelo subsídio de insularidade tal como já acontece com os trabalhadores do município.

A CDU denunciou a dualidade de critérios na atribuição do subsídio de insularidade que existe entre os trabalhadores do Município do Funchal e os das empresas municipais alertando para a necessidade de se corrigir esta situação. A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, diz que a Câmara Municipal do Funchal garantiu a aplicação da lei, que previa a reposição do subsídio de insularidade, mas que nesta altura existe “uma dualidade de critérios” da autarquia relativamente aos beneficiários desta medida. Herlanda Amado refere que a autarquia garantiu o pagamento desse subsídio aos funcionários do município mas que o mesmo “não se tem aplicado às empresas municipais como é o caso da Sociohabitafunchal e da Frente Mar. Continuar a ler “Após garantida a justa reivindicação para a reposição das 35 horas aos trabalhadores das empresas municipais referidas, é inaceitável que os mesmos até hoje não vejam esse direito ao Subsídio de Insularidade, ser garantido pelo Município”, afirma a deputada municipal. A CDU vai por isso apresentar um projecto de resolução na próxima reunião da Assembleia Municipal do Funchal de maneira a que o executivo camarário reponha o pagamento do subsídio de insularidade a todos os trabalhadores das empresas municipais.