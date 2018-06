CDU contra encerramento da agência da CGD do Caniço

A CDU Madeira manifestou-se contra o encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Caniço. O partido diz que o fecho deste balcão colide contra o papel de serviço público por parte desta agência.

O fecho deste balcão do caniço, defende a CDU, vai contra os interesses da população e o papel de serviço público da CGD e lembra ainda a importância deste serviço para as freguesia do concelho e ainda para a freguesia da Camacha.

“Todo o plano que a CGD tem vindo a desenvolver na Região para redimensionar os seus balcões, agrava as assimetrias regionais face a outras localidades do país”, alerta.