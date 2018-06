CDU alerta para “requalificação urgente” de zonas degradadas do Funchal

A CDU alertou esta terça-feira para a necessidade de existir uma requalificação urgente das zonas degradadas da cidade do Funchal durante uma visita à Levada do Moinho.

“A Cidade do Funchal tem um conjunto de áreas degradadas, que necessitam de intervenções urbanísticas urgentes”, apelou Herlanda Amado, deputada municipal da CDU no município do Funchal.

Independentemente do tipo de intervenção que seja necessário e que pode incluir “requalificação, reabilitação ou revitalização” Herlanda Amado defende que essas obras se façam com urgência.