CDU acusa Governo Regional de mentir sobre amianto no Porto Santo e exige que executivo tome medidas de prevenção

A CDU acusou o Governo Regional de mentir “quando quer fazer querer que ainda não foram iniciados os trabalhos de remoção de amianto” na Escola do Porto Santo quando estes já se iniciaram na semana passada. O partido exigiu ao executivo madeirense que tome medidas preventivas na remoção deste material devido o impacto nocivo que tem para a saúde pública.

“Mente o Governo Regional desavergonhadamente quando procura fazer crer que nas escolas do Porto Santo os produtos contento amianto não estão ainda a ser removidos, pois, tal processo já se iniciou na última semana. Mente desavergonhadamente o Governo Regional quando pretende negar que as várias pessoas que procuraram cuidados de saúde nas urgências do Centro de Saúde do Porto Santo, com relação direta e próxima com amianto, nada teriam a ver com aquele problema”, denuncia a CDU.

O partido exige que o executivo madeirense tome medidas de segurança preventivas devido aos efeitos nocivos do amianto para a segurança pública e que exista “uma maior prudência e cuidados preventivos nos cuidados e na segurança de que trabalha com produtos com amianto e das populações das áreas envolventes”.