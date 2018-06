CDU acusa executivo de Albuquerque de ser fértil em falsas promessas

A CDU acusou esta quarta-feira o executivo liderado por Miguel Albuquerque de ser fértil em falsas promessas referindo-se às promessas adiadas relativamente ao Centro de Saúde da Calheta.

O deputado Ricardo Lume lembra as reivindicações que têm sido feita pela população relativamente a um novo Centro de Saúde na Calheta tendo em conta o estado de degradação do atual.

“Esta reivindicação foi ganhando expressão, de tal forma que o anterior Governo Regional começou a projectar um novo Centro de Saúde, e até mesmo uma nova localização. Curiosamente, a construção do novo Cento de Saúde da Calheta foi anunciada com pompa e circunstância como uma das mais importantes obras na área da Saúde que teria início em 2016”, afirma.

Ricardo Lume diz que na discussão do Orçamento Regional para 2016 o executivo “alterou a sua intenção de construir este novo centro de saúde” para o qual já estava prevista uma verba de 2,65 milhões de euros, e que “a conclusão das obras estava prevista para 2017, com um custo total de cerca de 7 milhões de euros”, com ambos os projetos a beneficiarem de verbas de fundos comunitários.

“O Governo Regional recua na decisão tomada em sede de Orçamento da Região, optando por “recauchutar” o actual Centro de Saúde da Calheta que, relembre-se, nem é propriedade da Região. O que é certo é que 2 anos depois nem as populações têm um centro de saúde novo nem as obras de recuperação do velho centro de saúde começaram”, denuncia.