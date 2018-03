CDS/Congresso: Senado criado por Paulo Portas volta a ser órgão consultivo dos centristas

“Adormecido” desde 2007, o Senado foi incluído nos estatutos no Congresso de Matosinhos, tendo nele assento os fundadores e ex-presidentes do CDS que sejam filados.

Assunção Cristas vai reativar este órgão no 27.º Congresso, no sábado, em Lamego, num momento enquadrado pela homenagem ao antigo presidente Adriano Moreira.

“É uma forma de aproveitar a veterania e a senioridade de alguns militantes para enriquecer a reflexão interna do partido, tem este valor plástico de fortalecer a unidade histórica do CDS”, defende o ex-líder José Ribeiro e Castro, que saúda a sua reativação como “um sinal de institucionalismo da presidente do partido”.

Ribeiro e Castro considera que a criação do Senado em 2003 acontece na linha da eleição de Portas no Congresso de Braga, em 1998, e na tentativa de estabelecer uma reunião de “toda a história do partido, pôr termo à fratura entre PP e CDS, recentrar a questão europeia e afirmar a democracia-cristã”.

Depois, Paulo Portas havia de o “colocar em pousio”, aponta Ribeiro e Castro, que enquanto líder, entre 2005 e 2007, manteve o Senado, sob a presidência de Manuel Pinto Machado.

De acordo com os estatutos, àquele órgão caberá dar parecer obrigatório sobre projetos de revisão do programa do partido, filiação do partido em organizações internacionais, apreciação das “questões de responsabilidade política que se coloquem a titulares de cargos públicos eleitos pelo partido” e projetos de revisão constitucional apresentados pelo CDS.

O Senado poderá ainda dar parecer sobre coligações pré-eleitorais em eleições nacionais, indicação de nomes para o Conselho de Estado, matérias relevantes da política externa, política de defesa, política de segurança interna e política de justiça.

A vice-presidente do CDS Cecília Meireles vê neste órgão uma forma de o partido dar “espaço aos mais velhos”, para os ouvir e “aprender com eles”.

“Às vezes, neste dia-a-dia da política e das notícias acabamos por viver muito concentrados e no presente e ter pouca capacidade de reflexão e isso é muito importante para o planeamento a longo prazo”, disse à Lusa Cecília Meireles.

Miguel Anacoreta Correia, Cruz Vilaça e Nogueira de Brito são alguns dos nomes que a Comissão Política convidou para integrar o novo Senado.

O Senado tem reuniões ordinárias duas vezes por ano e reúne extraordinariamente sempre que o seu presidente, eleito pelos senadores, o convocar, estabelecem os estatutos.