CDS-PP/Lisboa quer “plano municipal de apoio às pessoas prostituídas”

Os eleitos do CDS-PP vão propor à Câmara “que se pondere, juntamente com associações e organizações que já estão a fazer trabalho no terreno, com o IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional], com a Direção Geral de Saúde, com o SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] e outras entidades que possam ser parceiras, traçar um plano municipal de apoio às pessoas prostituídas na cidade”.

O CDS quer a criação de “programas de saída para quem o deseja, através de planos de reintegração social”, que sejam elaborados “programas de prevenção da entrada no sistema ‘prostitucional’”, que sejam tomadas “medidas de combate ao tráfico humano com vista à prostituição”, e ainda que seja traçado um “plano de proteção dos direitos na saúde das pessoas prostituídas”.

No texto, é referido que “o cenário de prostituição na cidade de Lisboa, particularmente nalgumas zonas específicas, como o denominado Bairro do Alto do Parque, baixa da capital (Rossio, Martim Moniz, Praça da Figueira), Cais do Sodré, Restelo, Príncipe Real, bem como em espaços ‘indoor’ (bares, apartamentos, ‘casas de massagens’, entre outros), tem vindo a agravar-se, registando-se, sobretudo, um número crescente de mulheres vindas de países estrangeiros, como a Roménia e a Nigéria”.