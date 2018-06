CDS-PP questiona Governo Regional sobre ponto de situação do plano de contingência do aeroporto

O CDS-PP quer saber em que ponto de situação está o plano de contingência para o aeroporto da Região e quais são as conclusões das reuniões que o executivo tem mantido com diversas entidades do sector aeroportuário.

“Qual é posição do governo até ao momento sobre o plano de contingência do aeroporto”, questionou Lino Abreu, deputado do CDS-PP, durante a reunião plenária, desta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira.

O centrista defendeu que para um plano ter efeitos práticos deve ter em conta quatro vertentes, que vão desde fazer uma “avaliação sobre o que está a se passar”, “a planificação”, o “provar a sua execução” e “por no terreno a sua acção”.