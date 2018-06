CDS-PP quer soluções para inverter estado grave do ensino na Madeira

O presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, pediu por soluções no sentido de inverter o estado grave do ensino na Madeira, tendo por base o estudo da Pordata que dá conta a taxa de 23% de abandono escolar verificada na Região e os 65% da população com 15 ou mais anos que possui apenas o 9º de escolaridade.

“É preciso encontrar soluções para o problema”, apela. “Temos pessoas capazes para pensar sobre este problema, reflectir e encontrar as melhores soluções na educação saúde, políticas do mar”, defende.

António Lopes da Fonseca critica “alguns partidos”, em alusão aos estados gerais do PS Madeira, por trazerem pessoas de fora para discutir o futuro da Madeira em vários sectores.