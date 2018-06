CDS-PP propõe indemnizações para os lesados da descolonização portuguesa

O grupo parlamentar do CDS-PP entregou na Assembleia da República um projecto de resolução em que “recomenda ao Governo que proceda à regularização das situações decorrentes do processo de descolonização”. O documento em causa deu entrada no dia 7 de junho.

“Volvidas mais de quatro décadas sobre a independência dos ex-territórios ultramarinos, torna-se inadiável o cumprimento de uma das obrigações do Estado português, que permanece por assegurar, e sem a qual não é possível falar de verdadeira Justiça: a de reparar, sem demora, a situação de injustiça que, com grave lesão dos direitos individuais e desprestígio do Estado, continua a pesar sobre um conjunto de cidadãos portugueses que, por força das circunstâncias políticas e sociais de então, tiveram de abandonar aqueles territórios deixando para trás os seus bens e outros direitos”, contextualizam os deputados do CDS-PP.

“Ao fim de 44 anos, o Estado deve assumir-se como garante fundamental do cumprimento do Direito, prestando o serviço de justiça àqueles cidadãos, demonstrando que atua como Estado de Direito e pessoa de bem e regendo-se pelo principio da legalidade e por juízos de equidade”, defendem.