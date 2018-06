CDS-PP pede explicações à autarquia sobre “atentado ambiental” na praia do Porto Santo

Em causa diz o presidente da concelhia do CDS-PP do Porto Santo a "destruição dunar da praia com novas construções".

A concelhia do CDS-PP do Porto Santo entregou um requerimento questionando o presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, sobre o que diz ser um "atentado ambiental" sobre a praia desta ilha em que se tem "destruído o cordão dunar com novas construções". No requerimento enviado a Idalino Vasconcelos os centristas pedem que sejam identificadas "as diligências" que o município tem feito para combater este "atentado ambiental" na praia do Porto Santo. É também solicitado pelo presidente da concelhia do CDS-PP do Porto Santo, João Rodrigues, "cópias de todo licenciamento" respeitante ao imóvel tendo em conta que "está construído numa zona protegida". O centrista diz que nessa zona protegida "não é possível novas construções mas apenas a recuperação de antigos e pequenos imóveis mantendo o projecto original, tipo casas das lanchas", acrescenta o presidente da concelhia do CDS-PP Porto Santo. Por fim os centristas realçam que a praia "é única e é o motor do desenvolvimento económico da ilha" e que por isso "não se pode permitir que projectos privados, mais ou menos licenciados" arruínem este bem.