CDS-PP Madeira diz-se surpreendido com decisão de encerrar Gabinete de Apoio aos emigrantes regressados da Venezuela

O CDS-PP Madeira diz que está surpreendido com a decisão de encerrar o gabinete de apoio aos emigrantes madeirenses regressados da Venezuela. Os centristas pretendem esclarecer os motivos que levaram a este fecho e por isso vão fazer um pedido de audição a Jorge Carvalho, secretário regional da Educação.

Para além de ouvir Jorge Carvalho sobre os motivos que levaram ao encerramento deste gabinete os centristas querem ainda que o Governo Regional elabore um relatório onde estejam incluídas as actividades realizadas por este organismo.

“Cabe ao parlamento a fiscalização do trabalho do governo”, esclarece Roberto Rodrigues, vice-presidente do CDS-PP Madeira.