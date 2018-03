CDS-PP Madeira diz que transporte dos doentes tem sofrido um agravamento no SESARAM

O CDS-PP Madeira defendeu esta sexta-feira que os transportes dos doentes se tem vindo a agravar no Serviço Regional de Saúde (SESARAM). Os centristas dizem que existem cada vez menos transportes disponíveis em relação às necessidades dos doentes e que grande parte da frota está avariada, ou precisa de manutenção, ou já não garante conforto.

O deputado Mário Pereira diz que tem existido menos oferta aos doentes em situações como o transporte de casa para o SESARAM e deste organismo para casa não só dos doentes em situações mais urgentes mas também de quem necessita de fazer exames e consultas. O centrista diz que a hemodiálise tem sido uma dessas áreas.

Mário Pereira diz que esta menor oferta se deve a “erros de gestão” e também pelas viaturas não sofrerem “a manutenção adequada”.

“Não há limpeza com a desinfecção, com os equipamentos adequados, para que as ambulâncias não tenham risco de infecção, com a devida desinfecção entre cada transporte”, denuncia.

O deputado do CDS-PP refere que existem situações em que doentes internados no Hospital Dr.Nélio Mendonça esperam mais de 24 horas para serem transportados para o Hospital dos Marmeleiros por não haver viaturas em quantidade suficiente para fazer esse transporte.