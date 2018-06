CDS-PP Madeira diz que falta identificar zonas florestais mais vulneráveis e acusa PSD de ter sido contra a utilização de meios aéreos

O CDS-PP alertou que na Madeira falta identificar as zonas florestais mais vulneráveis e proceder a maiores trabalhos de limpeza. Os centristas acusam ainda o PSD de durante muito tempo “nunca ter querido um meio aéreo” na Região e que depois de 2016 se viu “obrigado a aceitar a evidência de que era necessário”.

O deputado do CDS-PP, Roberto Rodrigues, criticou o PSD por ter chumbado um projeto de resolução dos centristas que previa um Plano Regional de Defesa da Floresta que fosse assente mais na “prevenção e no envolvimento das câmaras e juntas de freguesia” ao contrário da preferência do executivo que quer “centrar-se no combate aos fogos”.

“Falta identificar as zonas florestais mais vulneráveis e proceder a maiores trabalhos de limpeza e que deviam ter sido precedidos de um trabalho de cartográfico e de ordenamento que infelizmente ainda continua por se fazer”, afiram o centrista.