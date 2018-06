CDS-PP diz que tratamento da TAP para com a Madeira é vergonhoso e apela ao Governo Regional que negoceie com a Binter

O CDS-PP classificou como vergonhoso o comportamento que a TAP tem tido para com a Madeira depois de terem sido cancelados mais voos por parte da companhia aérea. Os centristas pedem ao Governo Regional que negoceie com a administração da Binter a entrada na ligação entre o Continente e Região de maneira a que se possam baixar os preços das viagens.

O vice-presidente do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, pede à TAP para que trate com “mais dignidade o povo da Madeira” em vez de andar a pintar aviões com inscrições fazendo referência às comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo.

“Não queremos um avião pintado. Queremos a dignidade da TAP para com os madeirenses”, afirma.