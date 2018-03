CDS-PP critica Governo Regional por alterar caderno de encargos do ferry

O presidente do CDS-PP diz que esta alteração vai permitir que esta ligação marítima seja operada por navios com mais de 30 anos. O centrista refere que no seu entender o Governo Regional acha que "qualquer coisa serve" para os madeirenses.

O CDS-PP Madeira criticou esta segunda-feira o Governo Regional por alterar o caderno de encargos do concurso para a concessão do ferry entre o Continente e a Madeira. O presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, diz que esta alteração vai permitir que esta ligação marítima possa ser operada por barcos com mais de 30 anos. António Lopes da Fonseca refere que no seu entender isto significa que o executivo madeirense acha de “qualquer coisa serve aos madeirenses”. Continuar a ler O responsável pelos centristas na Madeira recusa aceitar esta alteração afirmando que o Governo Regional está a tentar “encontrar na sucata da Europa um barco para a Madeira”. António Lopes da Fonseca criticou o que considera ser “um comportamento terceiro-mundista” da TAP perante os passageiros madeirenses no passado fim-de-semana. O dirigente dos centristas diz que os passageiros “foram obrigados” a fazer um transporte de quatro horas, entre Lisboa e o Porto, porque a TAP não lhes comunicou que não tinha hotéis para os alojar em Lisboa. António Lopes da Fonseca diz o partido “não vai aceitar” este comportamento e exige que o Governo Regional faça um “protesto enérgico” relativamente a esta atitude da TAP. “Esta atitude da TAP, relativamente ao voos para Madeira, por um lado cancelou-os, e depois não arranjou alternativas, obrigando as pessoas a viajar durante a noite para o Porto, só para terem um voo de madrugada, e não lhes pagar um hotel, é de terceiro mundismo”, denuncia.