CDS-PP acusa Governo Regional de manipular números e estatísticas

O CDS-PP diz que se recusa a brincar com a vida e o emprego das pessoas e acusa o Governo Regional de manipular números e estatísticas para títulos de jornais a letras gordas fazendo alusão às integrações feitas no mercado de trabalho na Região.

Esta é a reacção dos centristas madeirenses depois do executivo ter acusado o presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, de revelar profundo desconhecimento da realidade do trabalho depois de ter afirmado que não era possível que a Região tenha colocado 24.190 pessoas no mercado de trabalho em três anos.

As explicações do Governo Regional contudo não foram suficientes para os centristas. De referir que o executivo tinha afirmado que os 24.190 correspondia “ao somatório das integrações mensais no período em referência e que não se contavam as pessoas mas sim as integrações”.