CDS: Novo Banco vendeu a clientes dívida sénior que depois foi transferida para o BES “mau”

O CDS-PP entregou um requerimento na Assembleia da República onde dirige um pedido de esclarecimentos ao governador do Banco de Portugal (BdP)sobre a passagem de obrigações seniores no valor de 1.941 milhões de euros do Novo Banco para a área insolvente do Banco Espírito Santo. Questionam Carlos Costa como é que algumas daquelas emissões colocadas especificamente junto de investidores qualificados foram vendidas aos balcões do Novo Banco e de outros bancos, já depois da resolução do BES, a 3 de agosto de 2014.

No requerimento, que deu entrada no Parlamento na passada sexta-feira, 23 de junho, os deputados centristas Cecília Meireles, João Almeida e António Monteiro questionam o governador do Banco de Portugal sobre um conjunto de decisões com vista a complementar a medida de resolução aplicada ao BES que foram tomadas por Carlos Costa a 29 de dezembro de 2015.

No documento, recordam que em comunicado, o BdP afirmou nesse dia que “com base na evidência de que a situação económica e financeira do Novo Banco, desde a data da sua criação, tem vindo a ser negativamente afetada por perdas decorrentes de factos originados ainda na esfera do BES e anteriores à data de resolução”. Uma circunstância que, justificou na altura o supervisor, levou o Banco de Portugal a determinar retransmissão para o BES da responsabilidade pelas obrigações não subordinadas por este emitidas e que foram destinadas a investidores institucionais.