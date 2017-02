CDS ameaça Centeno com queixa-crime

O CDS promete não dar tréguas ao Ministro das Finanças no caso da troca de e-mails entre Mário Centeno e António Domingues a propósito de um suposto acordo de dispensa da entrega da declaração de rendimentos dos gestores da Caixa geral de Depósitos (CGD). Um compromisso que Centeno nunca confirmou publicamente e chegou mesmo a negar, no Parlamento, quando questionado sobre a existência de troca de correspondência a esse respeito.

Os centristas, pela voz de Nuno Magalhães, admitem avançar com uma participação criminal junto do Ministério Público por alegadas falsas declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à recapitalização da CGD, caso o governante não se retrate. Instado a comentar a polémica em torno da correspondência trocada, o líder do grupo parlamentar do CDS foi cauteloso nas palavras, mas sinalizou a posição dos centristas. “O senhor ministro tem a oportunidade de se retratar. Se não o fizer, nada está excluído, o que não afasta uma participação-crime”, disse ao Jornal Económico, numa clara referência ao artigo 360º do Código Penal e à lei que regulamenta as CPI, onde está previsto que constitui crime a falsidade de testemunho.

O CDS considera que Mário Centeno faltou à verdade no Parlamento, pois a 3 de janeiro disse na CPI que não houve troca de correspondência com Domingues. Os centristas alegam que os documentos divulgados pelo jornal “Eco” na quarta-feira demonstram o contrário.

O gabinete de Mário Centeno divulgou ontem uma nota onde o ministro se defende destas acusações.

“O Ministro das Finanças repudia com veemência a insultuosa e torpe estratégia do PSD e CDS-PP de tentarem enlamear a sua honorabilidade e o trabalho que tem sido desenvolvido para solucionar os problemas do sistema financeiro, herdados da governação dos referidos partidos”, refere o comunicado.