CDS a levantar a Crista(s)

Quando, há dois anos, Assunção Cristas substituiu Paulo Portas na presidência do CDS-PP, não eram muitos aqueles que lhe auguraram longa vida no cargo. Tal como seriam poucos aqueles que acreditavam que, em 2017, o CDS-PP viria a ultrapassar o PSD na luta autárquica em Lisboa. Um feito protagonizado por Assunção Cristas, embora contando com uma estratégia próxima de suicida do PSD.

A percentagem lograda em Lisboa – 21% – e a indefinição que teima em grassar no PSD de Rui Rio contribuíram para o ambiente que se viveu em Lamego no Congresso centrista. Afinal, como foi recordado, o voto não tem dono e, por isso, há que levantar a Crista(s) e cavalgar a onda que vem de feição.

Daí a afirmação da líder ao considerar-se preparada para liderar não só a oposição, mas também o futuro governo. Uma líder e um partido que não ostracizaram o anterior aliado, mas fizeram questão de explicitar que o CDS-PP iria sozinho a votos. Mesmo sabendo que essa opção dificulta a chegada ao Poder. O método D’ Hondt privilegia as coligações pré-eleitorais. Algo que ninguém questionou.